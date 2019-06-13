Апелляционный суд отправил заново рассматривать дело уголовника, который едва не застрелил двух человек возле николаевской «Зори»

Николаевский апелляционный суд отправил на повторное рассмотрение уголовное производство относительно рецидивиста Александра Деточки, который ранил двух мужчин из пистолета возле предприятия «Зоря-Машпроект».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определение суда.

Как известно, 4 сентября 2017 года в Николаеве около проходной завода «Зоря»–«Машпроект» на проспекте Богоявленском произошел конфликт со стрельбой между двумя водителями, в результате которого один из мужчин получил огнестрельное ранение. Всего уголовник 9 раз выстрелил в сторону пострадавшего и его товарища. После чего стрелявший скрылся с места преступления и правоохранители ввели в действие план «Перехват». Ночью он был задержан сотрудниками патрульной полиции. Выяснилось, что задержанный 53-летний мужчина ранее провел 12 лет в тюрьме за убийство.

В суде установили, что злоумышленник намерено стрелял в жизненно важные органы в области грудной клетки и головы граждан З. и К. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Апелляционный жалобы на приговор подали как обвиняемый, так и прокурор.

Обвиняемый просил отменить приговор и изменить квалификацию – вместо умышленного убийства на умышленное причинение тяжких телесных повреждений при необходимой самообороне. За это он просил назначить вместо 10 лет тюрьмы наказание в 1,5 года лишения свободы и освободить на волю, поскольку он уже отсидел этот срок.

Он уверял, что пострадавшие беспричинно его преследовали и требовали 200 долларов США за несуществующее ДТП. Они якобы угрожали ему избиением, в связи с чем возникла конфликтная ситуация. Он утверждает, что у него отсутствовал умысел на их убийство и действовал он в состоянии необходимой обороны – хотел их запугать и остановить нападение на него, стрелял не прицельно.

В то же время прокурор просил апелляционный суд назначить новый приговор и ужесточить наказание – 14 лет лишения свободы.

Прокурор просил учесть, что между обвиняемыми и потерпевшими не было неприязненных отношений, а также, что преступные действия обвиняемого не были обоснованы любым значительным приводом. Он еще отмечал, что обвиняемый ранее был судим за убийство двух людей – личность обвиняемого опасная для окружающих и 10 лет тюрьмы для него мягкое наказание.

В итоге судьи Фарионова, Миняйло и Куценко решили частично удовлетворить жалобы сторон – приговор Ленского суда отменили и производство направили на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, что в Николаеве начали судить участников потасовки со стрельбой на Соборной, которые забили до смерти своего оппонента.