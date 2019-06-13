Экспертиза показала, что композитор Ивасюк не мог сам повеситься – это подтверждает версию об убийстве

Судебная экспертиза установила, что известный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого в 1979 году нашли повешенным в лесу, не мог это сделать самостоятельно.

Об этом сообщил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает «УНН».

- Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979 года. Нам была поставлена задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия – в мае в этом же лесу на таком же дереве – и провели следственные эксперименты, - рассказал Рувин.

По его словам, эксперимент поделили на три этапа: первый – определить, мог Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; второй – определить, мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима. Кроме того, по словам Рувина, был найден спортивно натренированный человек, который по внешним характеристикам отвечал Ивасюку.

- Следственным экспериментом было установлено, что он (Ивасюк) не мог сам этого сделать и даже натренированный человек, которого мы привлекали, который подтягивается одной рукой, тоже не мог это сделать – завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю, - отметил Рувин.

Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.

- Мы провели несколько различных экспериментов, которые показали, что Ивасюк один оказаться в этой петле не мог. У него были помощники – люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки – минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений, - добавил Рувин.

Напомним, 18 мая 1979 года композитора Владимира Ивасюка нашли повешенным в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Следствие выдвинуло одну версию – самоубийство в результате длительного психического расстройства. Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района за отсутствием состава преступления через два месяца – 18 июля 1979 года.

По неофициальной версии, Ивасюка убили сотрудники КГБ. Во времена независимой Украины Генеральная прокуратура дважды начинала расследовать гибель Ивасюка, во второй раз – в 2014 году. Композитор был одним из основателей украинской эстрадной музыки, автором песни «Червона рута». Посмертно ему присвоили звание Герой Украины.