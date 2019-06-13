ГБР открыло уголовное производство против экс-главы Конституционного суда Шевчука

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

- Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда, - сказала она.

Представитель ГБР добавила, что дело было открыто после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 14 мая судьи КСУ на специальном пленарном заседании проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука на основе выводов Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Шевчука обвинили в издании незаконных распоряжений, политизации деятельности суда, игнорировании им прав судей.

За увольнение Шевчука проголосовали 12 судей из 18. В тот же день новым председателем Конституционного суда выбрали Наталью Шапталу. Шевчук назвал свое увольнение «политическим заказом» и обжаловал его в Окружном административном суде Киева.