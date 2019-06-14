На Николаевщине мужчина из-за севшего планшета толкнул пасынка, а тот при падении повредил череп – отчима наказали общественной работой

В Николаевской области мужчину наказали общественной работой и участием в программе коррекции психики за то, что он рассердился на пасынка за разряженный планшет и толкнул его так, что тот при падении повредил череп.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как указано в материалах, вечером 31 марта мужчина ссорился со своей женой в присутствии ее малолетних детей. После ссоры он ударил малолетнего пасынка в лоб, а тот от удара начал падать и ударился головой о шкаф. В результате падения у мальчика случился вдавленный перелома затылочной кости, что относится к тяжким телесным повреждениям.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что ссорился в тот вечер со своей сожительницей, а когда зашел в дом, то начал ругать ее сына за то, что он разрядил батарею на планшете. В ходе этого он толкнул ребенка в лоб и тот начал падать назад, ударившись затылком о шкаф. На следующий день мать ребенка увезла сына в больницу.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») и статьей 128 («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. За это мужчину наказали 240 часами общественных работ. Также его направили для прохождения программы для обидчиков на срок три месяца.

Напомним, как в Запорожье мать в состоянии нервного срыва свесила ребёнка из окна.