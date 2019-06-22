В Харьковской области суд приговорил к трем годам тюрьмы няню, издевавшуюся над ребёнком с ДЦП

В Харьковской области издевавшуюся над ребенком с ДЦП няню приговорили к трём годам тюрьмы.

Об этом сообщается на сайте Харьковской прокуратуры.

Прокуратура доказала в суде, что няня систематически издевалась над несовершеннолетней девочкой.

«В ходе судебного разбирательства мы установили все ужасные подробности трагедии, которая происходила с ребенком. Только в течение трех дней марта 2018 женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол», - отметила процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

Прокурор также отметила, что пытки были зафиксированы видеорегистратором, который установила в квартире мать потерпевшей ребенка. Экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Кроме того, нанесение телесных повреждений девочке так же подтвердили эксперты.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия обвиняемая отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО 38-летнюю Гульчехру Бобокулову, которую подозревают в том, что она убила девочку в семье, где была няней, отрезала убитой голову и размахивала ей около метро «Октябрьское поле».