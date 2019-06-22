В Ивано-Франковской области молния ударила в остановку, убив троих человек

В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а двух женщин госпитализировали.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В 19:10 в полицию поступило сообщение о несчастном случае в селе Беньковцы. Полицейские установили, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций.

На месте происшествия погибли трое мужчин (65, 56 и 34-х лет), которые из Львовской области приехали к родственникам. Также получили травмы две местные жительницы. Их в сознании госпитализировали. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда она поднялась, то мужчины признаков жизни уже не подавали.

Ранее сообщалось, что на Львовщине молния попала в супружескую пару.