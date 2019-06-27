В Конотопе неизвестные жестко избили экс-мэра города – он находится в реанимации

В Конотопе неизвестные жестоко избили бывшего мэра города Артема Семенихина, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Об этом сообщается на сайте полиции области.

«Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба», - говорится в сообщении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК. Более детальную информацию обещают сообщить позже.

Напомним, в Кривом Роге неизвестные трубой избили местного депутата от «Батьківщини».