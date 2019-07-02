В Днепре на взятке задержали экс-начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области

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Сергей Кривошапка
В Днепре СБУ 2 июля по подозрению в получении взятки задержала Сергея Кривошапку – начальника Нижнеднепровского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в Госслужбе морского и речного транспорта.

По информации источников, Кривошапка получил взятку за разрешение на установку водных аттракционов. Кривошапка задержан на 72 часа в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обыски продолжаются.  

Напомним, что в 2016-2018 годах Кривошапка был начальником управления Укртрансбезопасности в Николаевской области. Кривошапка является помощником народного депутата Украины Тараса Креминя (партия "Народный фронт"). Ранее Кривошапка заявил, что два года ставил габаритно-весовые комплексы на Николаевщине в нарушение норм и постановления Кабмина.

Вадим Богданов

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