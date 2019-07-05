Вице-премьер Украины организовал схему по присвоению бюджетных средств в Виннице, - СБУ

Сотрудники СБУ выявили схему присвоения средств государственного и местных бюджетов, к которой причастны чиновники коммунальных предприятий Винницкой области, и которую организовал один из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Имя этого вице-премьера не называется.

«Чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях», - сообщили в СБУ.

Спецслужба провела ряд санкционированных обысков в офисах коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, в Виннице, Киеве и Полтаве. Во время обысков обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров. Операция проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Отметим, что с Винницей тесно связаны экс-президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман (он был мэром Винницы) и вице-премьер-министр Андрей Рева (был вице-мэром Винницы).

Напомним, что ранее в Виннице задержали чиновника ОГА во время получения «отката» ₴180 тысяч.