НАБУ сообщило о подозрении Министру энергетики Насалику – чиновник не задекларировал $1,2 миллиона займа

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении Министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику по факту внесения недостоверных сведений в декларации в 2015-2018 годы.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1 миллион 249 тысяч долларов от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Действия его квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного Кодекса Украины («Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что в 2017 году прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно Насалика по факту возможного препятствования деятельности народного депутата. Речь о том, как 13 декабря 2016 года нардеп Виктория Войцицкая вместе с народным депутатом Мустафой Наемом (фракция БПП) подали заявление о преступлении в связи с непредоставлением и неполным и несвоевременным предоставлением ответов на депутатские обращения, касающиеся документации по результатам конкурса по разработке Юзовского месторождения.

27 декабря 2016 года прокуратура Киева сообщила депутату об «отсутствии оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований». 13 января 2017 года Войцицкая обжаловала бездействие следователя прокуратуры. И уже 26 января 2017 года Печерский суд Киева удовлетворил жалобу депутата, обязав прокуратуру открыть уголовное производство.