Нацполиция опубликовала список «воров в законе», которые сейчас находятся в Украине

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал схему с именами «воров в законе» и криминальных авторитетов, которые находятся в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На сегодняшний день в нашей стране постоянно находится 15 «законников», из них 12 – долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Они совсем другие, нежели «воры» 80-х годов, они хотят иметь не только «воровскую» власть, а и обычную, активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими «топ-менеджерами». С ними нужно бороться немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны», - заявил Аброськин.

По его мнению, для борьбы с «ворами в законе» и их преступными связями нужен новый закон. Согласно списку, «воры в законе» и криминальные авторитеты находятся в таких областях:

Киев и область: Нодар Руставский, Хмело, Неделя, Полик, Куцу, Магало, Рамаз Кутаисский, Лаша Очамчирский, Олег Бакинский, Юра Молдован, Футболист, Полузверь. Одесса: Антик, Шарик, Полтава, Халид. Днепр: Умка. Сумская область: Лёра Сумской. Запорожье: Принц. Кировоградская область: Армен Хохол.

В мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие «вор в законе». Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством «воров в законе». Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключением с конфискацией имущества. Аналогичные законы действуют в Грузии и России.