В Николаеве задержали мошенника, который выманил у пенсионерки ₴14 тысяч за «помощь» соседу после ДТП

В Николаеве полиция вечером 10 июля задержала мужчину, который представился 80-летней пенсионерке прокурором и выманил 14 тысяч гривен за «помощь» соседу после якобы совершенного им дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Поздно вечером ранее судимый за имущественные преступления житель Сумской области позвонил на стационарный телефон женщины и, представившись прокурором, сообщил, что ее сосед попал в ДТП с пострадавшими, поэтому нужны деньги, чтобы тот избежал наказания. За «спасение» соседа пенсионерка отдала мошеннику все свои сбережения в сумме 14 тысяч гривен.

Оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками Корабельного и Центрального отделов полиции задержали афериста сразу после получения им денег.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где он был задержан следователем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 190 УК Украины («Мошенничество») и проводится расследование. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Сейчас задержанный обоснованно подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории Корабельного района, по фактам которых начато четыре уголовных производства по части 3 статьи 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Также правоохранители устанавливают возможных сообщников мошенника. В ближайшее время злоумышленнику вручат подозрение и будут избирать меру пресечения.

Напомним, как в Николаеве вручили сообщение о подозрении в совершении мошенничества двум студентам возрастом 21 и 22 года, которые выманили у местной жительницы 149 тысяч гривен за якобы помощь родственнику с уголовной ответственностью после совершения ДТП.