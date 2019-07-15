Киевская полиция разыскивает сообщников женщины, которая в прошлом году украла своего ребёнка у его отца

В Киеве полиция разыскивает подозреваемых в похищении ребёнка, которое случилось 9 сентября 2018 года. Ребёнок был похищен его матерью совместно с неустановленными личностями.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по факту похищения ребёнка 2010 года рождения.

Полицией было установлено, что 9 сентября 2018 года примерно в 11:40 возле столичной станции метро «Позняки» ребенок был похищен его матерью совместно с неизвестными.

Причиной похищения ребенка женщина указала поведение отца мальчика. Супруги официально разведены, однако суд не решил, с кем конкретно будет проживать ребенок. Ранее он жил с отцом, который запрещал матери видеться с сыном.

На сегодняшний день полиция разыскивает неизвестных, которые содействовали женщине в похищении ребенка. Сейчас мальчик проживает с матерью, которая ничего не сообщает о своих сообщниках.

Напомним, в Николаеве прохожие стали свидетелями похищения человека – мужчину насильно затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. А днем 25 апреля в Херсонской области патрульные пресекли возможное похищение малолетних детей.