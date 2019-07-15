На суде над экс-главой ОГА Романчуком допросили депутатов Николаевского облсовета – они были свидетелями защиты

В Центральном районном суде Николаева продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве против Николая Романчука, который был главой и первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

На судебном заседании 15 июля начали допрос свидетелей стороны защиты. В частности, допрошены пять депутатов Николаевского областного совета: Надежда Иванова, Татьяна Демченко, Игорь Ивануна, Василий Жосан, Иван Кухта.

«Они сообщили известные им обстоятельства, касающиеся уголовного производства, и указали, что в соответствии с должностной инструкцией, первый заместитель председателя облгосадминистрации не может влиять на принятие решений депутатами областного совета, в частности речь идет о согласовании на получение специальных разрешений по пользованию недрами», - сообщили в райсуде.

Учитывая то, что другие свидетели, заявленные стороной защиты, на судебное заседание не явились, суд объявил перерыв до 14:30 29 июля.

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Уголовное производство по факту получения Романчуком неправомерной выгоды рассматривается в Центральном районном суде Николаева на протяжении трех лет.