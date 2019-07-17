На Киевщине по подозрению в убийстве задержали рецидивиста – для преступления он надел костюм Человека-паука

В Киевской области за убийство задержали ранее судимого мужчину, который совершил преступление в костюме Человека-паука.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Установлено, что 14 июля в селе Горенка Киево-Святошинского района Киевской области, ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, находясь на территории домовладения потерпевшего, нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления, не дождавшись скорой медицинской помощи.

«Интересно, что на момент совершения указанного преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм «Спайдермена», – отметили в прокуратуре.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Кроме того, местной прокуратурой в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, как в США мужчина в костюме единорога пытался ограбить магазин, но попал в ДТП, скрываясь с места происшествия.