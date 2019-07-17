Николаевский бизнесмен рассказал, что на него напали таксисты базы «994», которые устроили разборки с водителем «Уклона»

Дмитрий Степанищев В воскресенье, 14 июля, в ходе конфликта между таксистами двух операторов было совершено нападение на николаевского предпринимателя, владельца фирмы «I ON» Дмитрия Степанищева.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Автомобили Дмитрия сдаются в аренду для работы в такси разных служб, в том числе и для сервиса «Uklon». По его словам, в воскресенье вечером несколько водителей из такси «994» сели в качестве пассажиров в один из таких автомобилей, работающий в другом сервисе - «Uklon». Проехав определенное расстояние, автомобиль по техническим причинам не смог продолжать движение, о чем сообщил другой участник движения, указав на проблему. Вместо мирного урегулирования ситуации, клиенты начали «выяснять отношения» непосредственно с водителем, также кто-то из них нажал так называемый «сотый» – сигнал тревоги (который среди таксистов свидетельствует о том, что «водитель в опасности»). Из-за этого к месту конфликта приехало несколько десятков машин, в то время как водитель сервиса «Uklon» позвонил Дмитрию – тот также прибыл на место.

— Я как владелец автомобилей, которые работают в Uklon-e и не только, приехал на место, потому что водитель в беде. Приехал, пытался решить вопрос с пассажиром – его волновало больше происшествие, которое случилось с машиной. Ему предложили другую машину для завершения поездки. В чем проблема?

Однако, по словам Степанищева, пассажир отказывался от услуг других автомобилей и продолжал развивать конфликт. В какой-то момент неизвестный из толпы водителей «994» выбежал вперед с газовым баллончиком и брызнул в лицо Дмитрию – тот успел снять момент нападения на видео. В результате нападения он получил ожоги третьей степени, повредив глаз, левую часть лица и обе руки.

— Он пытался как-то вывести на эмоции, я держу себя уверенно, без мата, ничего. И в момент, когда происходит диалог, с толпы баллончиком в глаза. Я как раз снимал на видео все происходящее. После – я ничего не видел. Меня отвели в ближайшее кафе глаза промыть. Слышу голос пассажира, который по непонятным причинам пошел за мной, продолжал разбираться со всеми участниками случившегося. С приездом полиции все стали разъезжаться, будто ничего не произошло.

По словам свидетелей, человек с баллончиком – Николай Буртный, водитель службы 994, который ранее работал в киевском «Уклоне». К слову, в его инстаграм-аккаунте был установлен статус «Самый добрый таксист этого мира» (на момент публикации владелец изменил тип аккаунта на «закрытый»).

Также Дмитрий рассказал, со слов водителя, что во время поездки пассажиры неоднократно пытались мешать ему – нажимали различные кнопки в автомобиле, требовали включить шансон.

— Ехали двое, один вышел, подсели трое. В процессе диалога начали тыкать все в машине, нажимать. Водитель говорит им, мол, если нужно что-то включить – скажите, без проблем, но самим не нужно ничего делать. Мол, включите музыку шансон и так далее. Плюс велись разговоры между собой на уровне: «А шо мы будем с ним делать? Шо он так катается? Та давай не будем его трогать». Разговор не касается водителя, с одной стороны, но он вызывает эмоциональное напряжение, после чего водитель дал сигнал, что с ним что-то ненормальное происходит. Он переживает не только за свое здоровье, но и за имущество арендованное [...] Такое ощущение, что цель поездки была – конфликт и он вызывался отовсюду. Я так понимаю, что включать печку и кондиционер в электромобиле во время путешествия летом – это заведомо для того, чтобы разрядить его. Могли просто, заказать машину, продлевать, продлевать, продлевать и где-то бы она разрядилась...

Кроме того, уже несколько раз водителям «Уклона» неизвестные ночью резали покрышки автомобилей. Одну из таких ситуаций удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения.

— У нас в городе ночью неизвестные режут покрышки, а потом заказ на следующий день приходит с комментарием внизу: «Продам резину, недорого» [...] Есть еще схема – они вызывают драйвера, чтобы их подвести. Водитель приезжает, оставляет свою машину, уезжает и за это время ему режут колеса. Всё, профит.

Изначально водители «Uklon», по словам Дмитрия, сталкивались с ложными вызовами, которые в последнее время участились.

— Но сейчас это доходит до каких-то ненормальных оборотов, когда закупаются сим-карты пачками, делаются ложные вызовы, создаются фейки на руководителей других баз, мной тоже подписывались. Я же это всё каждый день читаю и слышу от водителей. Владельцы практически всех баз претензий не имеют, и их водители могут работать, где хотят, так как считают это абсолютно здоровой конкуренцией на рынке и сейчас время, когда клиент решает. Слышу, как водители разных баз на мойке спокойно обсуждают количество заказов и разъезжаются по своим работам. Все счастливы.

Непосредственно в «994» Дмитрию заявили, что все вопросы можно решать либо через их администрацию, либо через полицию.

— Я позвонил на базу, такая ситуация, мне сказали все через полицию решать. Говорят, если он был на работе – то тогда можно как-то решить этот вопрос. Я говорю: «Могу узнать, был ли он на работе?». Отвечают: «Нет, это конфиденциальная информация. Через полицию». Что за замкнутый круг?

Кроме того, он отметил, что несколько раз ему рекомендовали «обезопасить себя и водителей» так как «никто не застрахован».

Редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием на базу такси «994», её администраторы передали информацию руководству, которое будет решать, давать свою позицию по данному происшествию или нет.