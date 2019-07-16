Замначальника Березанского отделения полиции задержали за вымогательство взятки от предпринимателя

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника Березанского отделения полиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил взятку в размере 1 тысяча долларов США от частного предпринимателя. За это полицейский пообещал не препятствовать предпринимателю торговать в курортных зонах Николаевщины, в Луговом и Рыбаковке.

Задержали полицейского во время получения им неправомерной выгоды, деньги изъяли. Задержанному планируют объявить о подозрении в получении взятки, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование проводят по материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. Судя по фото, полицейского задержали в Николаеве и во время задержания его уложили на асфальт.

Напомним, что ранее СБУ задержала замначальника Снигиревского отдела полиции, вымогавшего 14 тысяч гривен.