Тысячи николаевцев 16 июля подпевали любимой певице Ирине Билык

16 июля на площади перед концерт-холлом «Юность» собрались тысячи николаевцев послушать всеми любимую народную артистку Украины Ирину Билык.

Об этом сообщили в пресс-службе кандидата в народные депутаты Анатолия Дворника.

Сначала зрители наслаждались исполнением николаевских артистов - «Perfomance Big Band Владимира Алексеева» и кавер-группы «Radiostars». Известные песни отечественной и зарубежной эстрады многим не давали устоять на месте. Концерт был бесплатным и проходил при поддержке кандидата в народные депутаты Украины по 128 мажоритарному округу Анатолия Дворника и среди собравшихся на площади было немало людей, готовых отдать за него свой голос.

- Дорогие николаевцы, благодарю каждого из вас за то, что в сегодняшний вечер вы с нами, - выступил Анатолий Дворник. – Желаю нам всем побольше в жизни таких праздников. Я иду в Верховную Раду вместе с вами, чтобы защищать ваши интересы, права каждого и нашего города. Я верю, что мы с вами изменим Николаев, ведь здесь живут хорошие люди, трудолюбивые и талантливые. Благодарен судьбе, что на этой сцене для вас подарит свои песни всеми любимая невероятная народная артистка Украины Ирина Билык, - представил певицу Анатолий Дворник.

Певица порадовала собравшихся своими хитами, которые подпевала вся площадь. Душевность, эмоциональность и искренность чувствовалась со сцены, поэтому зрители взрывались от оваций.

А напоследок Ирина Билык заверила Анатолия Дворника в своей симпатии, призвала присутствующих обязательно узнать побольше о кандидате и сделать правильный выбор, а напоследок они спели «Мы будем вместе».