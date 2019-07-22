Подъезжал на мопеде и угрожал пистолетом: В Николаеве задержали военнослужащего за серию разбойных нападений на женщин

В Николаеве в понедельник, 22 июля, полиция задержала ранее судимого военнослужащего за разбойные нападения с оружием на женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу – находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, а потом возвращался в часть», – говорится в сообщении.

Днем 22 июля 24-летний военнослужащий снова совершил нападение на молодую женщину по проспекту Героев Украины. Завладев ее сумкой с личными вещами, он пытался уехать, однако его догнали оперативники.

Мужчину доставили в участок. У нападающего изъяли балаклаву, пистолет, мопед и отобранные у жертвы вещи.

Задержание проводили оперативные сотрудники Управления уголовного розыска областного главка и Центрального отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой, совершенный лицом, ранее совершившим такое преступление»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от семи до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос о вручении подозрения. Вскоре суд выбирать злоумышленнику меру пресечения. Сейчас полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, как в Николаеве задержали военнослужащих, подозреваемых в вооруженных нападениях на «интернет-кафе».