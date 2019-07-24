Генпрокуратура остановила следствие по главным фигурантам дела Гандзюк – Мангеру и Левину

Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение, а сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут уйти от ответственности.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

ГПУ остановила следствие по главным фигурантам дела Гандзюк 16 июля. Как свидетельствует постановление, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его, потому что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И в отношении него пока нет возможности проводить следственные действия в Украине. Решение принято на основании статьи 280 Уголовно-процессуального кодекса – «в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества».

По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, что повлекло её смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской чиновницы и активистки.

И представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера возразили против такого решения Генеральной прокуратуры.

- По УПК действительно предусматривается возможность так называемой остановки уголовного производства на срок, необходимый для розыска подозреваемого. Но уголовное производство останавливается только в отношении такого подозреваемого (Левина). То есть если человек действительно скрывается от следствия, то сроки для проведения следствия останавливаются именно для того, чтобы найти человека, чтобы не было такого, что он просто год отсидел где-то за границей, и потом его не смогли привлечь к ответственности. В то же время в данном производстве скрывается лишь Левин, но останавливается производство по Мангеру, - сказал адвокат Дмитрий Ильченко.

Он добавил, что адвокаты будут обжаловать это постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

- Они говорят, что пока не могут найти Левина, у них никаких доказательств вообще нет. О чем четко следует из текста постановления. Я понимаю, что это просто способ отсрочить неизбежное. То есть в настоящее время прокуратура поняла, что им придется признавать, что Мангер невиновен, что никаких доказательств в деле нет, и они просто сфабриковали такое постановление, которое, в принципе, является юридически абсолютно абсурдным.

Пока же, сказал Ильченко, если постановление останется в силе, это будет означать, что в отношении подозреваемых не смогут проводить никаких следственных действий.

Сторона потерпевших категорически не согласна с остановкой досудебного расследования, заявила представительница семьи Гандзюк Евгения Закревская. В то же время она отметила, что в связи с этим возникла и серьезная угроза для дела.

- Больше всего нас беспокоит то, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования, - сказала она.

По ее словам, существует риск того, что подозреваемые теперь избегут наказания. Адвокат пояснила, что в соответствии со статьей 219 Уголовно-процессуального кодекса, расследование может длиться максимум год с момента уведомления человеку о подозрении и не более 18 месяцев с начала расследования. Однако во время последнего продления срока досудебного расследования по подозрению Левину и Мангеру, по словам Закревской, следствие допустило ошибки. И рассчитало этот срок с даты предъявления первого подозрения исполнителям – 3 августа прошлого года, а не Левину и Мангеру. Организаторам же подозрения объявили значительно позже, зимой: Левину – в декабре прошлого года, а Мангеру – в феврале 2019. И теперь, по ее убеждению, этот срок ошибочно исчисляют не с декабря, а с августа. Дело об исполнителях уже давно передали в суд, и там есть приговоры, поэтому дата предъявления им подозрения не ограничивает срок следствия.

- Таким образом, срок расследования по Левину и Мангеру необходимо продолжить, для чего прокуратура должна возобновить производство и ходатайствовать о продлении в суд, - говорит адвокат.

По ее словам, у прокуратуры есть несколько дней на исправление ошибки.