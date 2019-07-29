В Одессе в здании суда солдат Нацгвардии пытался покончить с собой выстрелом в голову

В Киевском районном суде города Одессы в одном из помещений был найден Национальной гвардии солдат с признаками огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

Как сообщается, в одном из помещений было найдено солдата с признаками огнестрельного ранения.

«Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы, личный состав, который находился в караульном помещении услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)», - говорится в сообщении.

На место происшествия был вызван СОГ и карета скорой помощи. В Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование. На данный момент, врачи борются за жизнь военнослужащего.

Как сообщает издание Думская солдат пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует предсмертная записка, найденная на месте происшествия. Также полиция рассматривает версию неаккуратного обращения с оружием. Пострадавший является уроженцем Тернополя.

Напомним, в Одессе 30 марта «Opel» на еврономерах сбил троих нацгвардейцев и трех гражданских. Один военнослужащий тогда умер на месте ДТП. Позже в сети появилось видео, как к одному из раненых нацгвардейцев, который лежал на асфальте, подходит мужчина и начинает бить пострадавшего. Также он пытался забрать его оружие. Позже полиция задержала мужчину.