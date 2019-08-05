Киевский суд отменил увольнение скандального прокурора Суса, записавшего на свою бабушку дорогой внедорожник

Судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий удовлетворил иск экс-прокурора департамента экономических преступлений Генпрокуратуры Дмитрия Суса и отменил приказ ГПУ его увольнении.

Об этом сообщает «LIGA.net» со ссылкой на члена Совета общественного контроля при НАБУ Романа Маселко.

Юрист отмечает, что решение вынесено, несмотря на заверения судьи о блокировании работы ОАСК из-за обысков.

«26 июля во время обыска НАБУ судья Арсирий рассказывал всем, что работа суда полностью заблокирована и все дела отложены. Может и так, но вот именно в этот день Арсирий провел судебное заседание по делу Суса, которое пылилось два года. И уже 1 августа, как раз перед вручением подозрений Вовку, появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса», - сообщает Маселко.

Сус был уволен из ГПУ в сентябре 2017. До этого он дважды привлекался ГПУ к дисциплинарной ответственности. Первый раз выговор был вынесен после скандала с «бабушкиным» внедорожником «Audi Q7», который он не указал в декларации. Второй – за отсутствие в его декларации автомобиля «Citroen CA», комнаты в прокурорском общежитии в Киеве, а также информации о продаже авто «Peugeot» и «Citroen». В марте 2019 суд отменил первый приказ о вынесении выговора. Сус использовал этот юридический факт для восстановления в должности, аргументировав, что без первого выговора увольнение должно считаться необоснованным. Кроме того, Сус указал, что в приказе об его увольнении была допущена ошибка в написании его должности.