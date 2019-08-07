Спецназ штурмует резиденцию бывшего президента Кыргызстана Атамбаева – есть пострадавшие 18+

Специальные силы Кыргызстана штурмуют резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В момент начала облавы Атамбаев пожимал руки сторонникам во внутреннем дворе. После этого его забрали с места событий охранники.

Сообщалось, что у дома Атамбаева на улице собрались около 300 человек.

«Около 300-400 человек. Люди кидают камни. Периодически пытаются прорваться к воротам. Но силовики бросают шумовые гранаты. На моих глазах несколько человек были ранены. Их увозят. Некоторые пытаются проникнуть домой, перелезть через забор. В любой момент люди могут пойти на штурм. Каких-то действий активных со стороны спецназа, кроме гранат, не было. Дорога перекрыта. Люди пилят деревья, чтобы огородить дом», - сообщают журналисты с места событий.

У резиденции были слышны выстрелы, по меньшей мере один человек ранен в ногу. Еще по меньшей мере два человека пострадали во время схваток. Один из них представился Нурбеком Касимековым, публичным защитником Атамбаева. Он заявил, что его избили силовики.

Среди раненых резиновыми пулями - начальник так называемого народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев и экс-депутат Жогорку Кенеша Мирбек Мискенбаев.

По информации телеканала «Апрель», спецназ задержал и вывез бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в неизвестном направлении, передает «kloop».

«В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В настоящее время операция по задержанию продолжается», - сообщили в ГКНБ.

Сторонники Алмазбека Атамбаева, которые находятся в резиденции в Кой-Таше, опровергают информацию о задержании бывшего президента. Они утверждают, что Алмазбек Атамбаев продолжает обороняться в своем доме.

Атамбаев месяц назад о своем возможном аресте: Я ко всему готов. Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю. У кыргызов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет pic.twitter.com/8zN8Bhv6KY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 7, 2019

Алмазбека Атамбаева считают свидетелем по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году (это «вор в законе», который вышел из колонии, вероятно, при содействии или молчаливого согласия тогдашнего президента страны). Адвокат политика предлагал следователям получить ответы на вопросы письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал. По этому же делу в мае 2019 задержали бывшего вице-премьера страны Шамиля Атаханова. Впоследствии Атамбаев заявил, что вот так просто сдаваться не собирается, если его попытаются арестовать - он будет оказывать вооруженное сопротивление.

Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки. Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 до 2017 года.