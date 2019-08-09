На Николаевщине налоговая милиция демонтировала незаконную АЗС и изъяла бензина и топлива на ₴327 тысяч

Сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области прекратили незаконную деятельность самовольно устроенной автозаправочной станции, которая функционировала на территории одного из районных центров Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управления Государственной Фискальной службы в Николаевской области.

В рамках проведения операции «Акциз-2019» и досудебного расследования по уголовному производству по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, установлена незаконная деятельность самовольно устроенной автозаправочной станции, на которой, с целью сбыта, хранились незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы.

По результатам проведенного санкционированного обыска из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы (бензин и дизтопливо) общим количеством 11 тысяч 800 литров, ориентировочной стоимостью 327 тысяч гривен, а также оборудование и емкости для хранения горюче-смазочных материалов, ориентировочной стоимостью около 70 тысяч гривен.

Незаконная деятельность автозаправочной станции прекращена путем демонтажа оборудования. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ранее в Николаеве налоговая милиция закрыла две нелегальные АЗС.