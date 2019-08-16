На Киевщине напали на народного депутата Куприя – полиция задержала одного из нападавших

Виталий Куприй Под Киевом неизвестные напали на народного депутата, имя жертвы правоохранители не называют.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сообщается, что на одной из улиц Гостомеля около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата, забрызгали ему лицо слезоточивым газом «Терен-4» и облили жидкостью с резким неприятным запахом, похожей на экскременты.

Также сообщается, что после инцидента нападавшие скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета. Для задержания подозреваемых на территории Киевской области и столицы введена полицейская операция «Перехват», ориентированы все наряды полиции.

Как стало известно, пострадавшим является народный депутат Виталий Куприй. Один из нападающих является гражданин Российской Федерации.

Сам Куприй рассказал, что он был без охраны и его защитили охранники гостиничного комплекса, которые увидели факт нападения.

Отметим, что одним из нападавших оказался россиянин уроженец Чеченской республики Руслан Хажмурзаев, который имеет вид на жительство в Украине и выступает за украинские клубы смешенного единоборства.

Руслан Хажмурзаев

Обновлено 15:50 Нападавший задержан. Им оказался 23-летний гражданин России Руслан Хажмурзаев, имеющий вид на временное жительство в Украине.

Также найден автомобиль, на котором он сбежал с места происшествия, он изъят в качестве вещественного доказательства. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются в рамках производства по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.