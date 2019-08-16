Из Николаевской области выдворили грузинского уголовника «Левана», сменившего фамилию, чтобы вернуться в Украину

Полиция 16 августа выдворила из Николаевской области 43-летнего ранее судимого гражданина Грузии по прозвищу «Леван», который специально сменил фамилию, чтобы вернуться в регион.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Гражданин Грузии был приговорен к десяти годам заключения за кражи, грабежи и разбойные нападения и отбывал наказание в Винницкой исправительной колонии.

После освобождения в мае 2019 года его привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и принудительно выдворили из страны с запретом въезда сроком на три года. Несмотря на существующий запрет, злоумышленник, изменив свои паспортные данные, снова вернулся в Украину с целью продолжения своей преступной деятельности.

Сотрудники Управления стратегических расследований совместно с Государственной миграционной службой принудительно выдворили гражданина Грузии за пределы страны, потому что он во второй раз нарушил правила пребывания в Украине. Ему запретили въезд в Украину на 12 лет. Полицейские и миграционная служба выдворили гражданина Грузии в «третью страну» – сопроводили его до пункта пересечения государственной границы.