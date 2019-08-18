В Днепре пьяный помощник главы запорожской полиции устроил ДТП и скрылся с места происшествия

В Днепре задержали помощника начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области майора Филькинштейна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

По его словам, в Днепре неустановленный водитель, управляя автомобилем «Toyota», врезался в машины «Honda» и «Opel», после чего уехал с места аварии. Полиция нашла автомобиль нарушителя и задержала этого водителя. Им оказался майор Филькинштейн.

«Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через «реформированный суд». Последнее время майор Филькинштейн выполнял функцию «смотрящего» по Кирилловке (курорт на Азовском море - ПН), собирая дань с бизнеса, и вроде бы передавая наверх. Сейчас дело пытаются замять», - заявил Гришин.

Издание «Наш город» сообщает, что в крови майора Филькинштейна нашли алкоголь. Также отмечается, что ранее он возглавлял полицию Кирилловки. Новоизбранный народный депутат от «Слуги народа» Владислав Бородин в комментариях к посту Гришина сообщил, что в отношении Филькинштейна составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Артур Филькинштейн возглавлял отдел в управлении защиты экономики полиции Днепропетровской области. Согласно декларации о доходах за 2018 год, Филькинштейн живет в Днепре в особняке площадью 293 кв.м. На его жену задекларирован автомобиль «Toyota RAW 4». За 2018 год майор получил 209,6 тысячи гривен в качестве зарплаты, а его жена продала недвижимость некоей Наталье Телипко за 1 миллион 92 тысячи гривен. Майор указал, что хранит в банке 523,8 тысячи гривен.