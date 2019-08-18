В Николаеве суд отпустил под личное обязательство рэпера, который наехал на патрульного

В Николаеве Ингульский районный суд 16 августа избрал Илье Лапидусу (рэпер Zippo) меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил адвокат Лапидуса Николай Герасимец.

Напомним, что 14 августа Лапидус припарковал свой автомобиль «BMW» на пешеходном переходе и ему на нарушение указали сотрудники спецназа патрульной полиции ТОР. После словесной перепалки водитель нажал на газ и наехал на патрульного. Затем полицейские вытащили водителя из машины, уложили на асфальт и задержали. Ранее рэпер утверждал, что патрульные во время конфликта сказали ему «завалить еб..о».

Против Лапидуса начали уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

Спустя двое суток после задержания Лапидусу избрали меру пресечения. Полиция требовала посадить его под домашний арест, но судья Румянцева решила, что достаточно будет возложить на подозреваемого личное обязательство. По мнению судьи, прокуратура не доказала, что Лапидус будет скрываться от следствия, сможет повлиять на свидетелей и потерпевшего – старшего сержанта ТОРа, которому наехал на левую ногу. Лапидус теперь обязан по первому требованию прибывать к следователю, в прокуратуру или суд.