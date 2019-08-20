Печерский суд заочно арестовал беглого экс-министра доходов и сборов Клименко

Печерский районный суд столицы заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов).

В ГПУ отметили, что ходатайство об аресте Клименко подавали неоднократно.

Отметим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины установили место проживания бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в России. Также заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

Напомним, ранее Печерский суд заочно арестовал беглого экс-главу МВД Захарченко.