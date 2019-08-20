На Сумщине СБУ задержала банду, которая планировала устроить взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости

19-летний парень на Сумщине готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку и вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала наемника российских спецслужб, готовившего теракты к президентским выборам. Также в мае этого года СБУ заявила о предотвращении теракта спецслужб РФ на арсенале с новыми ракетами и боеприпасами.