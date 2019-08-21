Уроженец Херсонщины попытался сбежать из Новобугского исправительного центра – суд к первому сроку добавил ему еще два года лишения свободы

Новобугский районный суд Николаевской области приговорил к двум годам лишения свободы жителя Херсонской области, который сбежал из исправительного центра в селе Богомазы, где отбывал наказание за другое преступление.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда.

В апреле 2017 года подсудимого приговорили к пяти годам ограничения свободы за надругательство над могилой – наказание он отбывал в Новобугском исправительном центре №103, куда он прибыл в ноябре того же года. Но вскоре мужчина решил сбежать из учреждения. В период с 2:30 д 3:45 14 июня 2019 года он перелез через забор возле спортивной площадки, расположенного на территории общежития центра, и сбежал в неизвестном направлении. Около 12:44 следующего дня его задержали сотрудники учреждения на полевой дороге недалеко от села Скобелево, и доставили в исправительный центр.

Такие действия осужденного квалифицировали по части 1 статьи 390 Уголовного Кодекса Украины. В ходе досудебного расследования он полностью признал свою вину в содеянном и искренне раскаялся. В результате между обвиняемым и прокурором была заключена сделка, согласно которой было оговорено наказание в виде двух лет лишения свободы.

При этом часть неотбытого наказания в Новобугском исправительном центре на момент его ареста составила почти два года. Также суд решил применить так называемый «закон Савченко» к этому сроку плюс

В результате суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. К этому суд еще добавил полтора года ограничения свободы, которые он так и не отбыл в исправительном центре, что в перерасчете на тюремный составляет девять месяцев.

Напомним, что похожая ситуация в Новобугском исправительном центре произошла еще в 2016 году.