В Николаеве вандалы изрисовали остановку – мэр обещает награду за информацию об этих «художниках»

В Николаеве в ночь на 17 августа вандалы разрисовали троллейбусную остановку на углу Центрального проспекта и улицы Фалеевской. Мэр Николаева Александр Сенкевич обещает 5 тысяч гривен за информацию о вандалах.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Эта остановка установлена ​​не так давно за средства городского бюджета. «Художники» попали в объектив камеры видеонаблюдения. О данном факте в известность поставили правоохранительные органы, которые отреагировали быстро и начали поиск правонарушителей. Уже на следующий день остановку привели в порядок коммунальные службы.

- Сознательный человек не будет бессмысленно тратить свою энергию и портить остановку, которую обустроили для комфорта всех горожан. Город страдает от вандализма. Остановить это в наших силах. Если вы стали свидетелем правонарушения, не стойте в стороне, сообщайте в полицию, - призвал Александр Сенкевич.

Мэр объявил, что готов лично вознаградить того, кто поможет в поиске вандалов. Мэр просит всех, кто может помочь установить их личность, сообщать об этом по телефонам службы оперативного реагирования Николаевского городского совета: 711588, 533588. Премия за важную информацию составит 5 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы повредили новую остановку в Корабельном районе.