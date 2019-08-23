На Николаевщине уголовник, которого отпустили под условный срок, угнал мотоцикл

Фото - иллюстрация В Доманевском районе Николаевщины задержали 20-летнего местного жителя, который угнал мотоцикл.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что задержанный уже не первый раз привлекается к уголовной ответственности. Сейчас на рассмотрении в районном суде находятся три уголовных дела по обвинению его в совершении корыстных преступлений. Более того, в октябре прошлого года его осудил Центральный районный суд Николаева за самовольное оставление воинской части. Его приговорили к условному срок – трем годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. После нового задержания правонарушителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее на Николаевщине работник автомойки угнал «Renault» клиента и разбил его о столб.