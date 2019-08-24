Посол Новой Зеландии просит Украину запретить распространение манифеста, в котором террорист призвал убивать мигрантов

Посол Новой Зеландии Мэри Терстон обратилась в МИД Украины с просьбой принять меры, чтобы предупредить распространение или исключить из продаж текст манифеста Брентона Тарранта, который 15 марта расстрелял людей в мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

Об этом сообщает «Громадське».

Ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что обратится к властям Украины за информацией о том, что один из украинских сайтов для зашифрованного обмена мгновенными сообщениями якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного манифеста стрелка.

Этот текст запрещен на территории Новой Зеландии, за его распространение предусмотрено до 14 лет тюрьмы или штраф в размере 10 тысяч долларов.

«Украинская сторона с беспокойством воспринимает появление информации о распространении в Украине подобных материалов. Уверены, в украинском обществе не должно быть места расизму, неонацизму и религиозной ненависти», - отметили в МИД.

В ведомстве также рассказали, что уже обратились в МВД и СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть факт распространения печатных переводов «манифеста».

Напомним, 15 марта в мечети Аль-Нур и Исламском центре Линвуд в новозеландском городе Крайстчерч произошла массовая стрельба, погиб 51 человек. Нападавший – 28-летний австралиец Брентон Таррант – перед тем, как открыть огонь, распространил манифест, в котором выразил свою ненависть к мигрантам. В течение 17 минут Таррант вел прямую трансляцию из мечети, впоследствии Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль. В манифесте, обнародованном перед нападением, террорист отметил: «Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине».