В Киеве ограбили квартиру фотомодели, пока та была на отдыхе – ворам мог «помочь» профиль пострадавшей в соцсети

В пятницу, 23 августа, в Киеве воры обокрали квартиру на бульваре Дружбы Народов, принадлежащую фотомодели.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в МВД.

Молодая девушка, работающая фотомоделью в одном из столичных агентств, на несколько дней покинула Киев. А когда вернулась домой, обнаружила взломанные замки и открытую дверь.

Внутри квартиры все было перевернуто, пропали абсолютно все ценные вещи и солидная сумма в наличных. Добычей домушников стала коллекция раритетных монет и более миллиона гривен наличными.

Полиция проверяет версию о наводке через соцсети. Не исключено, что домушники могли увидеть в интернете фото с геометками и пойти на кражу абсолютно уверенными, что хозяйка уехала.

По факту совершения преступления заведено уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестные обокрали квартиру, расположенную в доме по улице Озерная, пока ее хозяева были на отдыхе.