В Одесской области матрос жестоко избил семь новобранцев - его приговорили к четырём месяцам ареста

Матроса воинской части в Черноморском приговорили к четырём месяцам ареста за избиение семи новобранцев. Один из пострадавших получил порядка 120 ударов.

Об этом сообщает Пушкинская.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 24 марта. Примерно в 01:00 матрос зашел в спальное помещение казармы инженерного отряда и поднял четырех новобранцев. Он выстроил их в шеренгу и стал наносить удары кулаками. Матрос бил парней в корпус и по лицу. Одному из пострадавших досталось больше остальных: он получил не менее 120 ударов, в основном в грудную клетку.

Спустя час матрос пошел в другое спальное помещение, где поднял еще трех человек. Он избивал их до трех часов ночи, заставляя принимать удары лежа. Бил ногой по груди и голове. После этого матрос вернулся к первым пострадавшим и продолжил бить их до 04:00.

Суд приговорил военнослужащего к четырем месяцам гауптвахты, причем срок отбывания наказания будет считаться с момента задержания — с 3 апреля. Таким образом, матроса выпустят сразу после вступления решения в законную силу, то есть примерно через месяц.

Отмечается, что прокуратура сообщала, что матросу грозит пять лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине командир взвода Нацгвардии сильно избил солдата – пострадавшему бойцу пришлось удалить селезенку.