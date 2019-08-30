Суд оправдал экс-сотрудника «Беркута», которого прокуратура обвиняла в пытках майдановцев на колоннаде стадиона Динамо

Суд оправдал экс-сотрудник харьковского «Беркута» и действующего сотрудника Нацполиции Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в пытках 21 января 2014 года на крыше колоннады стадиона «Динамо» в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Нато Двали.

«Только что судья Оксана Бирса вынесла ему оправдательный приговор. В течение двух часов объясняла, почему считает доказанным факт непосредственного избиения-пыток активистов, но то, что это делал именно Хандрыкин - очень сомневается.

При этом она отметила, что «финальная судебная стадия затягивалась с апреля», а сам Хандрыкин и его адвокат Валентин Рыбин на оглашение приговора не пришли.

Напомним, что следователи Генеральной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему сотруднику «Беркута» и действующем полицейскому в июне 2016 года. Тогда сообщалось, что его действия квалифицировали по части 2 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа») УК Украины.

Как известно, с колоннады активисты обстреливали силовиков фейерверками и бросали коктейли Молотова. Когда «беркутовцы» забрались на колоннаду, большинство протестующих успели спуститься на землю, однако двое оказались на крыше вместе с силовиками. Один из активистов упал на землю. У пострадавшего было подозрение на перелом рук и ноги, парня забрала «скорая». Позже упавший скончался в больнице.