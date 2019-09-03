ГБР расследует дело о злоупотреблении властью Порошенко при подписании указа о 1,5 тысячи гектарах земли в пользу Корнацкого

Бывшего Президента Украины, народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решение главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

– Речь шла об уголовном производстве, которое зарегистрировано относительно возможного превышения полномочий и служебным положением Президента Украины Петра Порошенко об отмене им решения одного из глава местной государственной администрации в Николаевской области в 2016 году. Речь идет о решении, которым 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного значения было отнесено к землям запаса государственной собственности и предоставлено разрешение для дальнейшей бесплатной передачи в собственность, – сказала спикер ГБР.

Директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале отметил, что неявку адвокат Порошенко пояснял занятостью его клиента работой в Раде, но после отмены депутатской неприкосновенности он теперь сможет избегать допроса таким образом не больше четырех месяцев. Труба пообещал, что повторно направит Порошенко приглашение на допрос.

Напомним, что летом в Первомайском районе систематически происходили фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур, являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.

Позже, вслед за Президентом Украины председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряжений главы Первомайской райгосадминистрации, касающихся земель возле Чаусово-2. Однако соответствующее распоряжение Вадима Мерикова было оспорено и отменено Николаевским окружным административным судом как незаконное.

А в октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко, в котором заинтересован нардеп от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

В итоге в мае 2019 года Большая Палата Верховного суда Украины отменила Указ Президента Петра Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».