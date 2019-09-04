В Николаеве задержали грабителей, которые отбирали у прохожих ценности под угрозой зажигалки в виде пистолета

В Николаеве полиция задержала двух мужчин за грабежи прохожих под угрозой применения пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Первый случай произошел около 23:00 1 сентября по улице Шоссейной. Двое неизвестных мужчин, угрожая пистолетом 17-летнему жителю Заводского района, завладели его мобильным телефоном и деньгами.

После совершения разбойного нападения преступники скрылись, и уже через час совершили аналогичное преступление в Центральном районе. Жертвой злоумышленников стал 36-летний мужчина. Как и прежде, вооруженные пистолетом нападавшие отобрали у прохожего деньги.

По фактам разбойных нападений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, следственными подразделениями полиции Заводского и Центрального районов были начаты уголовные производства (часть 2 статьи 187 УК Украины).

На поиски причастных к дерзких преступлений лиц были сформированы усиленные оперативные группы из числа оперативников Управления уголовного розыска областного Главка, Заводского и Центрального отделов полиции. В течение суток полицейские установили и задержали нападавших, которыми оказались 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление николаевец и 29-летний житель Донецкой области.

Мобильный телефон пострадавшего подростка и другие вещественные доказательства правоохранители изъяли. Отобранные деньги злоумышленики потратили на алкоголь, а пистолет, которым они угрожали потерпевшим, оказался зажигалкой, однако заявители были уверены, что в руках нападавших настоящее оружие.

Следователи Заводского отдела полиции по согласованию с прокуратурой сообщили задержанным о подозрении в преступлениях, а 4 сентября, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции инкриминируемой статьи, им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных уголовных правонарушений.

Напомним, как на Николаевщине полиция угомонила херсонского дебошира с бейсбольной битой и пистолетом-зажигалкой.