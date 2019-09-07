На Сумщине из-за попытки несанкционированной врезки горела газовая скважина

В Сумской области ночью 7 сентября на одной из газовых скважин «Ахтырканефтегаз» произошел пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на скважине №121 около села Анастасиевка спасатели получили около часа ночи. В 7 утра факельное горение на газовой скважине было ликвидировано. В результате пожара была уничтожена одна единица техники. Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента устанавливается.

«Предварительно, пожар возник во время попытки несанкционированной врезки в скважину», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 70 спасателей ГосЧС и 24 единицы техники.

Напомним, как в России в 2015 году загорелась газовая скважина – высота огня достигала 15 метров. Ожидалось, что огненный фонтан затухнет только через три недели.