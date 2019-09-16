Контрразведка СБУ разоблачила миллионные хищения на Харьковском государственном авиапредприятии

Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите оборонного потенциала государства выявили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, которое входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром", незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было. Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен», - говорится в сообщении.