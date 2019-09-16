В Николаеве задержали разыскиваемого с 2014 года члена «ПС» «Македонца» – его «побратимы» уже приходили в прокуратуру, полицию и облсовет

В Николаеве полиция задержала активиста местной ячейки «Правого сектора» Александра Грищука, которого разыскивали с 2014 года за уклонение от наказания в виде лишения свободы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, Грищук, который известен в определенных кругах под прозвищем «Македонец», был осужден к лишению свободы по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и разыскивался за уклонение от выполнения этого приговора суда.

Стоит отметить, что Грищук был связан с тогдашним скандальным руководителем ячейки «Правого сектора» в Николаевской области Михаилом Борсуком.

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили задержание Грищука в рамках исполнения решения суда, которым он был осужден.

Отметим, что 16 сентября, группа людей, которые представлялись членами «добробатов», в Николаеве пришли под здания областной прокуратуры, главка Нацполиции и в облсовет, где в том числе озвучили, что будут всячески поддерживать задержанного Александра Грищука. При этом они никаких требований к представителям власти по этому поводу не выдвигали.

Напомним, что недавно «Правый сектор», а также батальоны ОУН, имени Шейха Мансура добровольно сдали полиции более 10 тонн боеприпасов.

Напомним, как в 2015 году экс-руководитель николаевского «Правого сектора» Михаил Борсук заявил, что не раскаивается за нападение на и.о. начальника Николаевского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Александра Попова, в результате которого последний был облит зеленкой.

Вместе с тем, стоит напомнить, как в Николаеве деятель «Правого сектора» Михаил Барсук засветился в вымогательстве у чиновника 120 тысяч гривен. Также напомним, как в июне 2014 года представители Николаевской областной организации «Правый сектор», возглавляемые Михаилом Барсуком, подогнали под стены мэрии Первомайска БРДМ (боевую разведывательно-дозорную машину) и потребовали немедленной отставки местного городского головы Людмилы Дромашко. Но та уходить с поста мэра отказалась. Незадолго до этого в Николаеве люди, называющие себя «общественниками», среди которых были и представители «Правого сектора», заставили уйти в отставку главу Николаевского областного лесхоза Петра Паламарюка. Одним из «методов давления» на Паламарюка был все тот же БРДМ.

Стоит также отметить, как в Первомайске ПС отличился своим правовым невежеством, грозя Администрации Президента «мукачевским вариантом» в городе.

В Николаеве представители «Правого сектора» врывались на территорию частного предприятия, участвуя в корпоративном конфликте. После чего николаевские общественники попросили Яроша навести порядок в рядах местного ПС и проверить его главу Борсука.