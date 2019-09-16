В Мариуполе неизвестные расстреляли боевика «ДНР», которого суд отпустил под домашний арест

В Мариуполе неизвестные расстреляли отпущенного под домашний арест боевика «Донецкой народной республики» Романа Джумаева.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

Сообщается, что инцидент произошел в многоэтажке на улице Воинов-освободителей, в которой жил Джумаев. По данным портала, неизвестные расстреляли его на пороге квартиры. В полиции сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа, а первые комментарии обещают дать в течение суток.

Как утверждает мариупольский сайт, погиб именно бывший боевик «ДНР» Роман Джумаев, которого в начале августа суд отпустил под домашний арест. Джумаева обвиняли в участии в террористической организации, ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

По уточненным данным, после инцидента бабушку Джумаева увезли в больницу, а на месте инцидента присутствует его мать. Предположительно, в него выстрелили семь раз.

Справка: Роману Джумаеву 28 лет. Он уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков «ДНР». Джумаев принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, где, по информации СМИ, работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию.

В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Суд по данному факту еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому на домашний арест.