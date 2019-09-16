ГБР завело дело на группу правоохранителей, которые продавали телефонные разговоры

Государственное бюро расследований расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров.

Об этом сообщает замдиректора ГБР Ольги Варченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, бюро расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. По данным следствия, они воспользовались своим служебным положением для получения информации о телефонных разговорах от операторов мобильной связи.

- Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров, - отметила она.

Варченко добавила, что следователи ГБР совместно с СБУ провели ряд обысков, во время которых получили доказательства по этому делу. Следствие продолжается.

Напомним, работнику НАПК сообщили о подозрении в незаконном сборе секретных данных о сотрудниках ГБР и Генпрокуратуры