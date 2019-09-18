В Запорожской области неизвестный расстрелял из автомата заместителя главы ОТГ

В среду, 18 сентября, на пороге поселкового совета был застрелен заместитель главы Акимовской ОТГ Дмитрий Кириллов. 42-летний Кириллов шел на работу и как раз заходил в здание поссовета.

Об этом сообщает 061.

Кириллов курировал гуманитарное направление. По неофициальной информации, стрелявший был в маске. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Издание УНИАН со ссылкой на свои источники в полиции сообщает, что неизвестный мужчина подошел к чиновнику, что-то ему сказал и несколько раз выстрелил в упор. После того, как пострадавший упал, мужчина сделал контрольный выстрел, после чего скрылся во дворах прилегающих домов.

Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата Калашникова. Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей. Также известно, что на место выехало руководство областной полиции и прокуратуры. В данный момент в области объявлен план «Перехват», ведутся поиски убийцы.

Напомним, в Киеве неизвестные избили замглавы КГГА Слончака - он в реанимации.