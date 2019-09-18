В Киеве бывший военный угрожал взорвать мост Метро – его задержали во время спецоперации

Неизвестный мужчина угрожает подорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

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20:31 «Левый берег» пишет, что на мосту к мужчине подъехал БТР с отрядом спецназа. Мужчина поднял руки вверх, затем лег на асфальт. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о подробностях операции, в которой приняли участие около 300 полицейских.

- Он бывший военнослужащий, его уволили. Три месяца назад у него изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены, что его угрозы реальны и, исходя из этого, планировали свои действия. У него изъяли три месяца назад два кило взрывчатки, много боеприпасов, - сказал полицейский.

- Были установлены его телефоны, с ним связались и лично я, и наш психолог, командир спецподразделения. На контакт он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких ни разумных требований, ни связных мыслей от него не было, поэтому было принято решение организовывать штурм, который при поддержке бронетехники провел КОРД, - рассказал Крищенко.

При мужчине нашли карабин «Сайга», взрывчатки не было.

- При нем ничего не было найдено – ни взрывчатого, ни ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля, - рассказал Крищенко.

20:04 Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бывший военный Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает «Украинская правда».

- Он находится то ли в состоянии алкогольного опьянения, то наркотического. С ним была телефонная связь и, можем сказать, что он был в неадекватном состоянии, - сказал Кличко.

В то же время Кличко отказался сказать, что именно требовал Белько. Мэр сказал, что требования Белько непонятны. По его словам, больше информации о событии сообщит глава МВД Арсен Аваков, который был участником переговоров с «минером».

19:43 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро, сообщает «Новое время». Сайт «theБабель» сообщает, что Белько задержали спецназ «Корд» и «Альфа». Белько посадили в автозак, операция длилась более четырех часов.

19:30 «Украинская правда» сообщает, что «минер» Белько носил звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней. Военный тогда признал свою вину и дал объяснение, что отсутствовал на службе «в связи с решением собственных бытовых проблем». По данным журналистов, сейчас Белько уволен из воинской части.

18:44 «Киев Оперативный» сообщает, что на месте инцидента работают также снайперы и пригнаны бронетранспортеры.

18:33 Изданию ТһеБабель удалось установить личность мужчины. Это 42-летний уроженец Фороса, который находится в аннексированном Россией Крыму Алексей Белько. Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их «в сейфе в селе на Черниговщине».

Мужчина обвязан украинским флагом, имеет длинные волосы с хвостом, 180 см роста, на вид примерно 35 лет.

«Заявитель хотел выйти из авто, но мужчина начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы взорвать весь мост и чтобы никто не выходил», — добавил собеседник.

По месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция «Днепр» Киевского метрополитена.

18:07 На мосту Метро в Киеве в связи с угрозами взрыва проводится полицейская спецоперация. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, в Киеве введен специальный оперативный план. На мосту Метро находится руководство столичной полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

- Неизвестный производит выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов метро на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту, - заявил Крищенко.

К мосту метро выехали несколько бронеавтомобилей.

18:01 В районе моста работают сотрудники Нацгвардии, пожарные, полиция, «скорая» и другие специальные подразделения.

«На мост человек приехал на автомобиле Opel AA8253XK, которым частично и заблокировал движение по мосту. Также, свидетели говорят, что полиция запустила дрон, который преступник расстрелял», - говорится в сообщении.

Пресс-служба полиции Киева официально подтвердила, что неизвестный человек заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.