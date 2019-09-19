Полиция задержала четырех николаевцев, которые вырастили 100 кустов конопли и охраняли их с оружием

В Николаеве полиция задержала четырех мужчин возрастом от 30 до 36 лет, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Подозреваемых 19 сентября задержали следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Полицейские провели более 10 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили уже готовый к употреблению и распространению каннабис, более сотни кустов конопли, оружие и боеприпасы. Коноплю выращивали в специально построенных теплицах, обеспечив капельным поливом, средствами ухода и подкормки растений, отдельными емкостями для культивирования конопли. Незарегистрированное оружие и боеприпасы злоумышленники использовали для охраны своего «производства».

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали троих «закладчиков» в центре города.