В Бразилии полиция задержала соучастников супругов из Украины, которые снимали порно с четырехлетней дочкой

В бразильском городе Сан-Паулу в четверг, 19 сентября, задержали двух женщин за создание и распространение детской порнографии. Ранее задержали их соучастника - гражданина Бразилии.

Об этом сообщают в Департаменте киберполиции Украины.

Как известно, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Они оказались братом и сестрой.

Во время досудебного расследования уголовного дела в отношении супругов, которые эксплуатировали свою 4-летнюю дочь для создания порно, сотрудники Департамента киберполиции установили еще несколько человек, которые использовали детей для создания порно. Ими оказались жители Бразилии.

Сообщники с помощью закрытого интернет-канала, обменивались порнографическими видео и делали друг другу заказ по формату изготовления детской порнографии. Видео из Украины направлялись в Бразилию и наоборот.

Информацию об их противоправной деятельности украинские полицейские передали коллегам в Бразилию. Благодаря полученной информации Федеральная полиция Бразилии в мае задержала одного из соучастников - гражданина этой страны. В четверг, 19 сентября, во время второй фазы операции задержали еще двоих женщин, которые использовали собственных детей 5, 6 и 11 лет для создания порнографического контента на территории Бразилии.

В то же время, дело в отношении их соучастников из Украины уже направлены в суд. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря австралийской полиции на Киевщине задержали педофила – он снимал порно с дочерьми и давал их насиловать иностранцам.