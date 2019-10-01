Начальник Николаевского УСБУ был участником скандального задержания экс-сотрудника НАБУ на взятке в $300 тысяч

Следственные мероприятия после задержания Самкового Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак принимал участие в задержании на крупной взятке Александра Самкового, которого в Генпрокуратуре называли сотрудником НАБУ, но в антикоррупционном ведомстве от него открестились.

Эту информацию в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил Виталий Герсак.

Как известно, Александра Самкового и посредника задержали в мае 2017 года после поучения 150 тысяч долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов. При этом полная сумма взятки якобы составляла 300 тысяч долларов и за эти деньги фигуранты якобы обещали закрыть уголовные производства против фирмы женщины.

Отметим, что пресс-секретарь тогдашнего Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подчеркнула, что задержанный являлся действующим сотрудником Национального антикоррупционного бюро Украины.

Заявление Сарган вызвало негативную реакцию в НАБУ, где открестились от задержания их коллеги. При этом позже в СМИ появилась информация, что задержанный Самковой действительно работал в НАБУ, но уволился из бюро в феврале 2017 года, а до поступления в НАБУ около 20 лет работал в СБУ.

А несколько позже в СМИ появилась информация, что во время вымогательства денег и во время задержания Самковой все еще называл себя сотрудником НАБУ.

Отметим, что на видео, которое сняли на месте задержания Самкового, присутствует уже нынешний начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак, который на тот момент только кратко пояснил журналистам, что задержали на взятке сотрудника правоохранительных органов.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Герсак подтвердил информацию о своем участии в расследовании этого производства.

При этом он тоже сказал, что Самковой на момент задержания служил в НАБУ.

– Его уволили просто задним числом, – сказал Виталий Герсак.

– Он был закрытым сотрудником НАБУ, он не был официальным сотрудником, – добавил он

Он отметил, что сейчас это уголовное производство рассматривает суд. Согласно информации на сайте судебной власти, производство сейчас находится на рассмотрении в Шевченковском райсуде Киева.

Кроме того он сказал, что в СБУ занимал должность начальника отдела управления внутренней безопасности, но это не мешало ему расследовать крупные коррупционные дела.

– Моих реализаций в ВБ было много. Первая реализация – Кашуба, глава Службы занятости Украины, взятка в 600 тысяч гривен, вторая – Государственная служба экспертного контроля – Терещенко Юрий Федорович, 250 тысяч долларов взятки, третья реализация – зампрокурора Подольского района на взятке 150 тысяч. За это я получал досрочно полковника, наградной пистолет от Грицака.

В то же время отметим, что «Судебный репортер», ссылаясь на оглашенный обвинительный акт, сообщает, что официально Самкового уволили с НАБУ еще 27 февраля 2017 «по состоянию здоровья». В бюро он работал заместителем начальника отдела оперативно-технического управления и имел звание полковника НАБУ. К работе в бюро он руководил юридическим департаментом в СБУ, откуда вышел на пенсию.

С 11 апреля 2017 года Самковой якобы работал помощником руководителя группы обеспечения разработки в «Госэнергонадзоре» и именно вблизи этого здания по улице Дорогожицкой, у места работы, его и задерживали. Более того, деньги обещали передать не в НАБУ, а сотрудникам полиции и Генпрокуратуры.

До этого, в апреле 2017 (более точная дата следствием не установлена), к Самковому вроде обратился Геннадий Сорока с просьбой оказать консультационную помощь его знакомой жительнице Харькова Ольге Федоровой в обращении к НАБУ по поводу действий правоохранительных органов. Ольга Федорова является владелицей торговой марки «SYMBOL», в которой работает сеть магазинов одежды на территории Украины.

С 2014 года в отношении Федоровой было дело о неуплате налогов и фиктивное предпринимательство. В одном из постановлений суда говорится об уклонении от уплаты НДС на 3,8 миллионов гривен. За четыре года подозреваемых по делу не появилось. Но магазины периодически обыскивали и изымали товар, предприниматели несли убытки.

Федорова считала дело сфабрикованным, а действия правоохранителей незаконными. Сорока, как говорится в обвинительном акте, знал о работе Самкового в СБУ и НАБУ, но не знал об увольнении. Более того, Сорока рассказывал Федоровой, что Самковой преподает детективам НАБУ. А на самом деле Самковой, не имея реальной возможности помочь предпринимательнице, не будучи работником правоохранительного органа, якобы решил путем обмана завладеть ее деньгами. Вместо расследования НАБУ Федоровой будто предложили откупиться.

Позже Самковой якобы сообщил Федоровой ложную информацию, что общался о закрытии дела с сотрудниками Генпрокуратуры, а также, что может лично обратиться к заместителю председателя Нацполиции-начальнику Главного управления Нацполиции Киева. Эту должность с конца 2015 года занимал Андрей Крищенко. Федорову убеждали, что других путей, кроме передачи взятки, нет.

Позже Федрова написала заявление в УСБУ Сумской области. Вероятной причиной обращения жительницы Харькова в другой регион является то, что Федорова не доверяла правоохранительным структурам в Харькове, в частности из-за ее конфликта с влиятельным у регионов бывшим нардепом от БЮТ Виталием Даниловым, который имеет газовый бизнес (ООО «Сахалинское-1») с нардепом от «Народного фронта» Игорем Котвицким, близким к министру МВД Арсену Авакову.

Ольге Федоровой называли сумму 150 тысяч долларов, но между собой Самковой и Сорока вроде договорились, что ГПУ и полиция получат 70 тысяч долларов (по 35 тысяч). А оставшиеся 80 тысяч долларов они поделят поровну между собой. В то же время, по версии следствия, Самковой правоохранительным органам деньги передавать вообще не собирался, а хотел оставить себе, таким образом, обманывая как Федорову, так и своего сообщника Сороку.