В США приговорили к тюремному сроку полицейскую, которая перепутала квартиры и застрелила своего соседа

В США суд присяжных Далласа приговорил к десяти годам лишения свободы бывшую сотрудницу полиции Эмбер Гайгер, признав ее виновной в убийстве соседа-афроамериканца Ботэма Жана. Претендовать на условно-досрочное освобождение она сможет через пять лет.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «CNN».

Адвокат семьи погибшего Лее Мерритт назвал наказание несоразмерным содеянному. Гайгер грозило пожизненное заключение. В ходе судебного заседания младший брат погибшего Брандт заявил, что прощает Эмбер Гайгер, после чего обнял ее.

В августе 2018 года Эмбер Гайгер, возвращаясь домой после 15-часовой смены, увидела в квартире постороннего мужчину и, приняв его за грабителя, застрелила. Однако оказалось, что сотрудница полиции перепутала этажи и вместо своей квартиры случайно вошла в апартаменты Ботэма Жана. Она полностью признала свою вину.

Дело Эмбер Гайгер получило большой резонанс в США из-за неоднократных случаев убийства безоружных афроамериканцев полицейскими при исполнении. В стране действует движение «Black Lives Matter», выступающее против полицейского насилия в отношении темнокожих.